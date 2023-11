"Monterosso: Sanzioni per Guide Turistiche che Ignorano Divieti"

Due guide turistiche sono state multate dalla Polizia locale di Monterosso per aver condotto gruppi numerosi sul territorio nonostante l’allerta arancione. L’episodio è avvenuto lunedì: con le guide che hanno ignorato i divieti vigenti anche in condizioni meteo avverse, con mareggiate e vento forte. I trasgressori sono stati sanzionati e condotti alla stazione ferroviaria.

Questo episodio segue le azioni di agosto, quando vennero sanzionate sette guide turistiche per non aver rispettato l’ordinanza comunale in un periodo di allerta. Le norme del piano di Protezione civile comunale, messe in atto in tali circostanze per prevenire rischi, proibiscono l’accesso al borgo ai gruppi turistici.