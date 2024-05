Monterosso Confartigianato illustra i bandi per il commercio

Proseguono gli incontri informativi sui bandi regionali “Cassa Commercio” e “Garanzia Artigiana” organizzati dagli esperti di Confartigianato in tema di credito. Domani alle 10 nella la Sala del consiglio comunale di Monterosso verranno illustrati i bandi e le opportunità di investimento agevolato per artigiani e commercianti. I bandi possono essere un aiuto per fare nuovi investimenti, migliorare la propria attività e crescere. Possono beneficiarne micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locali in Liguria, iscritte al Registro imprese e attive, che siano imprese al femminile; imprese giovani con meno di 35 anni; con meno di 12 mesi di attività; con più di 20 anni di attività; con sede in comuni non costieri; con un marchio riconosciuto dalla Camera di Commercio o della Regione. L’investimento minimo è 10mila euro, valevole per ottenere un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento effettuato con un massimo di 30.000 euro di contributo ricevibile. I temi saranno illustrati da Alessandro Rolla dell’Ufficio credito di Confartigianato.