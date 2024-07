Tra la serie di eventi promossi dal Consorzio turistico Cinque Terre, con il patrocinio e il contributo del Comune di Monterosso, oggi, a partire dalle 18, prende vita la prima tappa del Festival nei Caruggi - Music festival. Appuntamento con la musica, questa volta, in piazza Fegina, un’occasione per godere di vibranti performance musicali in una delle piazze più vivaci di Monterosso. La particolare rassegna proseguirà poi, ogni martedì, in un connubio tra bellezza del luogo e bellezza musicale, accompagnando gli appassionati e i turisti per tutta la stagione estiva. Il festival sarà itinerante per i caruggi del borgo e ogni tappa si svilupperà in un a differente location