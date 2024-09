’Montale Fuori’ di casa all’Enel. Premiato il giornalista Di Bella

Il 5 novembre gli elettori americani sceglieranno il prossimo presidente degli Stati Uniti. E l’associazione ’Percorsi’ propone giovedì 3 ottobre, nella centrale Enel ‘Eugenio Montale’ di via Valdilocchi 32, la cerimonia di premiazione del ‘Premio Montale Fuori di Casa’ per la sezione giornalismo, conferito al giornalista Antonio Di Bella. La serata sarà dedicata proprio agli Usa, in vista delle elezioni presidenziali, un tema di grande rilevanza internazionale che Di Bella, con la sua lunga esperienza di corrispondente, saprà illuminare. L’evento, con inizio alle 20.30, sarà introdotto dai saluti di Vincenzo Cenci, responsabile Coal Decommissioning Enel Green Power and Thermal Generation, che ospita l’evento ed è main sponsor. Seguiranno gli interventi di Adriana Beverini, presidente del Premio e Barbara Sussi, vicepresidente. La serata proseguirà con un dialogo tra Antonio Di Bella e Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera, moderato da Alice Lorgna. Di Bella, noto giornalista e volto storico della Rai, riceve questo riconoscimento per la sua carriera brillante e il suo contributo al giornalismo di qualità.

La sua esperienza come corrispondente da New York e Parigi, oltre ai numerosi incarichi direttivi in Rai, lo ha reso un testimone chiave della politica internazionale e delle trasformazioni sociali degli ultimi decenni. "Il sorriso e la gentilezza nei confronti dei colleghi e del pubblico – si legge nella motivazione – sono stati la sua cifra caratteristica nei lunghi anni passati in Rai, sia come direttore del Tg3, sia all’estero come corrispondente e responsabile dell’ufficio Rai a New York e dei servizi Rai a Parigi. La sua professionalità è stata però determinante in Italia nel dotare Rai 3 di un palinsesto ricco di approfondimenti e supplementi, capaci di aiutare gli utenti televisivi a comprendere la complicata realtà dei nostri tempi". Il libro ‘L’impero in bilico. L’America al bivio tra crisi e riscossa’ pubblicato da Solferino editore, che verrà donato (fino ad esaurimento delle copie) al pubblico presente, rappresenta un’importante testimonianza del suo lavoro e della sua capacità di analisi dei fenomeni internazionali, in particolare le dinamiche che attraversano gli Stati Uniti in questo periodo storico cruciale. "Il ‘Premio Montale Fuori di Casa’, dedicato alla memoria di Eugenio Montale – concludono i promotori – continua a valorizzare figure del panorama culturale e giornalistico che, come Montale, hanno saputo raccontare la complessità del mondo contemporaneo". Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro domenica 29 settembre inviando una mail a [email protected].

Marco Magi