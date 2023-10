Mirabile Visione: Inferno a La Spezia - Docufilm su Dante al Nuovo

‘Mirabile Visione: Inferno’ è il docufilm sull’Inferno di Dante che il cinema Il Nuovo presenta domani e martedì alle 15.45 e mercoledì alle 15. Un docufilm sulla Divina Commedia, che si fonda su una rilettura attualizzante del poema e sulle illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza, per l’occasione ricolorate e animate. Scopo del docufilm è far riscoprire la straordinaria attualità culturale, civile, politica ma soprattutto umana e spirituale di Dante, autore universale, senza tempo, sempre attuale, anzi eterno. Lo fa ponendo in parallelo un duplice percorso di due personaggi di finzione: una professoressa (Benedetta Buccellato) e un sacerdote (Luigi Diberti). Vengono radiografati i mali del nostro tempo: ogni cerchio dell’Inferno è riadattato alla società moderna, illustrando con toccante drammaticità i grandi mali e le contraddizioni della nostra epoca, ma consegnando al contempo un messaggio di speranza e di rinascita. Numerosi sono inoltre i luoghi e i siti di interesse culturale oggetto dei reportage: dal nord al sud Italia. Altrettanto importante è il contributo del materiale d’archivio che si integra ai numerosi linguaggi del film, che ha una vocazione didattica e pedagogica. Il film, tra l’altro, ha appena ottenuto il patrocinio del ministero della Cultura, nonché di Società Dante Alighieri, Fondazione Univerde, Save the Planet e Senzatomica.