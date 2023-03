Mirabello Flute, 4 giorni con i big del lusso in mare

Quattro giorni di fiera a cielo aperto, con alcuni dei big del settore lusso in mare: prenderà il via stamani alle 11 al porto Mirabello della Spezia un evento dedicato ai tender, con particolare attenzione per il segmento superyacht. Mirabello Flute, organizzata dal Mirabello e da Navigo, centro servizi viareggino per l’innovazione e lo sviluppo della Nautica con il patrocinio del Comune della Spezia, debutterà con questa prima edizione focalizzandosi sulle novità, con la presenza di imbarcazioni in un’area dedicata all’esposizione di tender nuovi ed usati ed un programma con prove in mare ed aree a terra riservate all’accoglienza degli ospiti. Oltre alle grandi aziende e ai modelli in esposizione, è previsto un workshop dedicato a mercato, sostenibilità e tecnologie in programma il 13 marzo, che tratterà di propulsione elettrica per barche, colonnine di ricarica di derivazione automotive, presentazione di prototipi di imbarcazioni elettriche ad alte prestazioni, elementi di implementazione e studio per efficienza carene e conversione motori endotermici per carburanti a basso impatto ambientale di derivazione bio. Tra gli espositori grandi marchi internazionali, quali Ferretti Group e cantieri Sanlorenzo, che esporranno barche in acqua e a terra; ci saranno anche, fra gli altri, Cantieri di Pisa, Pagliarini, Naval Motor Botti. Spazio anche al divertimento: ogni sera saranno organizzati attività, musica e degustazioni di vini e prodotti tipici delle 5 Terre. Nella giornata conclusiva (martedì 14) visita di una delegazione di comandanti internazionali. Per i visitatori disponibile un servizio di taxi boat messo a disposizione da Seakeeper per raggiungere le aree di esposizione al Porto Mirabello. Fiera aperta al pubblico dall’11 al 14 marzo orario 10-18, ingresso gratuito.

Chiara Tenca