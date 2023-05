Micoli, dai Pov alla carta "Vi racconto come Tiktok ha cambiato la mia vita"

Due milioni e duecentomila follower la seguono sul social maggiormente accreditato tra giovani e giovanissimi. Per la venticinquenne tiktoker spezzina Nicole Micoli, è venuto il momento di presentare la propria biografia intitolata ‘Pov: Come TikTok mi ha cambiato la vita’. Appuntamento oggi, alle 17.30, nella scuola di ballo RL Dance Studio di via Gianturco 111. Ricordiamo che Nicole è diventata così popolare grazie alla tecnica di ripresa in primo piano, nota come Pov, acronimo inglese che sta per ‘Point of view’ (punto di vista).

I video girati con lo smartphone sono sinceri, coinvolgenti e hanno letteralmente conquistato il cuore dei fan, cambiando anche la vita della giovane ragazza, che oggi ha un futuro molto ambizioso ancora da scrivere. La biografia di Nicole racconta l’avventura sui social network, con aneddoti e dettagli sulla vita personale, il rapporto con il pubblico della rete e con gli altri creator. Nelle pagine del libro sono riportate le ambizioni, i progetti futuri e alcuni segreti mai rivelati sui canali digitali, dove la giovane ragazza ha riscosso un successo straordinario. Il libro è disponibile su Amazon ed è già stato accolto positivamente dai lettori, che apprezzano l’autenticità di Nicole nel raccontare la sua storia. La presentazione della biografia sarà un’occasione unica per conoscere Nicole da vicino. Al termine ci sarà il firmacopie del libro, perciò sarà possibile scattare foto e selfie con la nota tiktoker. L’evento non è solo un’opportunità unica per i fan, ma anche il momento perfetto per scoprire per tutti – anche per quelli con le carte d’identità più... attempate – il modo con cui le nuove generazioni si approcciano al mondo dei social network. Nicole rappresenta la grande capacità dei giovani di comunicare efficacemente con il proprio smartphone, abbattendo qualsiasi distanza e difficoltà. La popolarità della creator, infatti, è iniziata nel periodo della pandemia, riuscendo a intrattenere ragazzi e ragazze con simpatia e continuando poi a crescere vertiginosamente in termini di numeri, reazioni e commenti in questi anni. Recentemente, come avevamo già scritto, Nicole è stata ospite del programma televisivo di Sky sul canale DeAKids intitolato ‘Music Distraction’, uno show condotto da Gabriele Vagnato dove erano presenti altri creator molto popolari sui social. La partecipazione ha suscitato vivo interesse tra i follower, che hanno apprezzato la personalità carismatica di Nicole anche sul teleschermo. In attesa di vedere nuove partecipazioni di Nicole in tv e continuando a seguirla sui social network, i fan sono invitati alla presentazione del libro, per portare a casa una foto con la creator e una copia firmata direttamente dalla dinamica tiktoker.

Marco Magi