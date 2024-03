Meteo Liguria, allerta fino al passaggio della piena del Magra

La Spezia, 28 marzo 2024 – Arpal conferma la chiusura dell'allerta gialla in Liguria per piogge diffuse e temporali tra le 15 e le 18 a seconda delle aree e dei bacini indicati ieri. Si mantiene alle 18 l'allerta gialla sui bacini grandi del levante per il passaggio della piena alla foce del Magra in provincia della Spezia, prevista per le prime ore del pomeriggio.

In mattinata le piogge, abbondanti soprattutto sul centro-levante (32.4 mm/1h e 82.2 mm/12h a Bargone, nel comune di Casarza Ligure), hanno portato il Vara a Nasceto a lambire la seconda soglia di guardia, mentre il primo livello è stato superato anche a Brugnato. Molto intense le raffiche di vento, con valori prossimi ai 200 km/h sui crinali più esposti come Casoni di Suvero e superiori ai 100 km/h anche sulla costa, come a La Spezia, dove l'anemometro è arrivato addirittura a 113.4 km/h.

Proseguirà a fase alterne la mareggiata, soprattutto sul centro-levante, con momenti di apparente rallentamento del moto ondoso, destinato però a riprendere vigore fino a domani. Si mantiene anche nei prossimi giorni un prevalente contesto di cielo grigio e piovoso, con qualche fugace schiarita più probabile a ponente, venti e mari destinati a rinforzarsi come dettagliato nel bollettino.