Messa col Vescovo con un appello alla pace

Prosegue la mobilitazione di tutte le chiese cattoliche per la pace in Europa e per il sostegno alle vittime della guerra. Stasera alle il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà nella cattedrale di Cristo Re, la Messa per le vittime del conflitto ucraino e per la pace. La comunità diocesana spezzina si unirà spiritualmente a quelle di tutta Europa. L’iniziativa della Messa per la pace è infatti venuta dal Consiglio delle conferenze episcopali d’Europa ed è stata fatta propria dalla Conferenza episcopale italiana, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. "Se da una parte – scrivono i vescovi – è urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della contrapposizione, dall’altra tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato e solidale". Tra i concelebranti ci sarà anche padre Volodymyr Lyupak, sacerdote cattolico dell’esarcato bizantino in Italia che ha la cura pastorale degli immigrati ucraini anche alla Spezia. La comunità greco-cattolica ucraina spezzina si riunisce ogni sabato alle 15 per la Messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Agostino. Tutti i fedeli sono quindi invitati, con i loro sacerdoti, ad essere presenti alla Messa. Per chi partecipa sarà possibile parcheggiare l’auto nel piazzale della cattedrale. La celebrazione fa seguito alle altre già in corso in diocesi e in varie parrocchie. Ricordiamo, in particolare, la Via Crucis tenutasi a Spezia la sera del 24 febbraio per iniziativa delle parrocchie cittadine. Alla Via Crucis era poi seguita la Veglia che per tutta la notte ha visto gruppi di fedeli alternarsi in preghiera nella cripta di Cristo Re. Continua anche la mobilitazione di sostegno ai profughi ucraini, coordinata dalla Caritas.

Fabrizio Dellepiane