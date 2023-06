Medusei: "Basta sviste arbitrali pro Verona"

Gianmarco Medusei, presidente del consiglio regionale della Liguria, spezzino doc, è sempre presente in tribuna a soffrire per i colori bianchi. E questa è stata veramente una stagione travagliata, che ancora deve esprimere il suo verdetto finale. Ma le ultime ’sofferenze’ oltre che per la debacle dello Spezia contro il Torino, sono state soprattutto le sviste arbitrali a favore del Verona. Il presidente del consiglio regionale di chiara fede aquilotta non le manda certo a dire, mettendoci la faccia in questo momento delicato dove ci si gioca il tutto per tutto, consapevole che la serie A per lo Spezia e per la città è un patrimonio da non perdere.

"Siamo una realtà consolidata, con una tifoseria e una città che meritano rispetto – ha detto Medusei – chiediamo la massima attenzione per domenica dopo una serie di sviste arbitrali, ultima il clamoroso fallo di mano sul gol del Verona contro l’Empoli". Insomma, nell’ultima giornata della serie A, allo Spezia sono andati a cercare il pelo nell’uovo per togliere un calcio di rigore e annullare un gol a Nzola, mentre al Verona non è stato visto un fallo di mano e in precedenza non è stato espulso Cabal che ha fermato una chiara occasione da rete e ha tirato una gomitata a un avversario in piena area di rigore.

"Lo Spezia deve potersi giocare la salvezza ad armi pari – aggiunge Medusei – non si possono tollerare certe sviste arbitrali che indirizzano le partite in una direzione".

Il presidente del consiglio regionale ha voluto fare anche un’altra considerazione.

"Spero non siano vere, perché sarebbero molto gravi le parole del presidente Setti che si augura un Milan “distratto”..."

Massimo Benedetti