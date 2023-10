Medici a tempo determinato per l’emergenza territoriale

L’azienda Usl Toscana Nord Ovest cerca medici per incarichi provvisori e a tempo determinato per il servizio di Emergenza sanitaria territoriale, disponibili anche per Pronto soccorso o punti di prima emergenza all’interno delle strutture. Il bando è destinato alla formazione di una graduatoria di disponibilità per l’anno 2023. Gli ambiti interessati sono tutti quelli serviti dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, compreso quello di Massa e Carrara. Possono inoltrare domanda solo i medici già iscritti all’Ordine dei medici chirurghi al momento della presentazione della stessa. Gli incarichi sono di norma conferiti per 38 ore settimanali e cesseranno alla scadenza o, comunque, al rientro anche anticipato del titolare oppure al conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel ruolo. Domanda a direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it entro il 4 novembre.