Maxi cantiere alla Venere Azzurra. Nuove condotte della fognatura. Dopo l’allarme rotavirus in spiaggia

Un mese di lavoro per risolvere una volta per tutte le criticità determinate dalle fuoriuscite di liquami. Alla Venere Azzurra, dove la scorsa estate sono stati numerosi i casi di rotavirus – i cui agenti patogeni, derivanti dai liquami fuoriusciti dalle condotte fognarie sono stati rinvenuti dall’Iss nel canale che sfocia sulla spiaggia – è stato avviato il maxi cantiere per la sostituzione della grande condotta fognaria nella quale vengono convogliati i reflui di tutte le abitazioni e delle attività della zona. Un deciso passo in avanti verso la risoluzione radicale della situazione, anche alla luce di quanto accaduto all’inizio dello scorso settembre, quando il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, fu costretto a chiudere per mesi le spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo. Tra le ’condizioni’ poste dall’Istituto superiore di sanità per garantire la riapertura delle spiagge c’era anche il monitoraggio e controllo delle tubature fognarie, al fine di individuare e sostituire quelle dalle quali si verificano sversamenti. Alla Venere Azzurra, le opere avviate da Acam Acque dureranno all’incirca un mese, periodo durante il quale via Biaggini seconda traversa rimarrà chiusa al traffico veicolare dalle 8 alle 18, nei giorni feriali. Un provvedimento necessario per consentire ad Acam Acque lo svolgimento dei lavori di sostituzione della condotta fognaria in tutta sicurezza. "L’amministrazione comunale – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, marco Russo – da anni provvede a far svolgere verifiche di regolarità degli scarichi fognari e grazie a tale iniziativa sono state sanate molte situazioni irregolari. L’attività ha consentito anche di scovare rotture importanti alle reti fognarie, gestite da Acam Acque, che sono state peraltro la causa dell’emergenza rotavirus. Acam quindi ha dapprima provveduto nei mesi scorsi alle riparazioni puntuali, che hanno permesso di riaprire le spiagge, e successivamente ha progettato la nuova condotta che verrà posata nei prossimi giorni". Un intervento che si spera possa permettere a un intero territorio di mettersi definitivamente alle spalle la pessima coda estiva dello scorso anno – quando a causa della chiusura delle due spiagge principali del litorale lericino, furono svariate decine le cancellazioni delle prenotazioni da parte dei turisti – e di progettare al meglio l’avvio della nuova stagione turistica.

Matteo Marcello