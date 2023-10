"Mattinata di passione a La Spezia: condotta rotta, strada allagata"

Mattinata difficile ieri per la viabilità sull’asse La Spezia-Lerici a causa della rottura di una condotta dell’acqua in viale San Bartolomeo che ha dapprima generato un copioso allagamento e poi provocato un cedimento della stradale. L’episodio poco prima delle 7: a farne le spese anche un motociclista, finito con la parte anteriore del proprio scooter nella voragine causata dalla copiosa fuoriuscita d’acqua. L’intervento dei tecnici di Acam Acque si è protratto per tutta la mattina e per parte del pomeriggio: a causa della rottura, circa duecento utenze, tra cui alcune attività produttive della zona, sono rimaste senza acqua. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti: molti automobilisti si sono riversati sul raccordo autostradale.