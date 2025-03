Mascherina più bella. Il concorso in piazza

Torna ‘Carlevà dea Spèza’ oggi a partire dalle 10, con inizio in contemporanea, in piazza Brin e piazza Europa dove per i più piccoli sono stati organizzati momenti di intrattenimento e giochi a cura di Comune e associazioni. Dalle 9.30 alle 12, nelle due piazze cittadine, i bambini potranno iscriversi al tradizionale concorso della Mascherina più bella, la cui premiazione si terrà alle 16 in piazza Europa, mentre dalle 14 le vie cittadine saranno invase da una grande sfilata aperta a tutti, con partenza da piazza Brin e arrivo a piazza Europa. Il corteo sfilerà per tutta la città e sarà composto da carri e maschere provenienti da ogni quartiere cittadino, dalle varie comunità che vivono in città e soprattutto dai bambini delle scuole dell’infanzia e della ludoteca civica. "La tradizionale sfilata coinvolgerà tutte le realtà cittadine, un carnevale di tradizione e innovazione che rappresenta a pieno la capacità della Spezia di evolversi e rimanere al passo con il tempo", dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini.