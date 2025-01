Marinetti, il mito al Civico

Il padre della Patria, il fondatore del Futurismo e il Vate degli italiani. Tre italiani inimitabili – Giuseppe Mazzini, Filippo Tommaso Marinetti e Gabriele D’Annunzio – le loro vite straordinarie, i loro pensieri, le loro azioni. Tutto questo narra il nuovo spettacolo di Edoardo Sylos Labini per la drammaturgia di Angelo Crespi. Uno spettacolo unico, ma diviso in tre capitoli che vengono messi in scena singolarmente. Il racconto dedicato al fondatore del Futurismo, programmato domani sera, a partire dalle 21 al Teatro Civico, è la seconda parte della trilogia portata in scena dall’attore. Sylos Labini accompagnato dalle musiche originali del maestro Sergio Colicchio e da video e immagini di repertorio, farà viaggiare gli spettatori dentro la vita di uomini coraggiosi e controcorrente, che hanno contribuito a costruire l’immaginario culturale del nostro Paese.

Tratto dall’omonimo programma di Rai Cultura andato in onda nella scorsa stagione televisiva su Rai 3, la trilogia di Sylos Labini è supportata da immagini e video di repertorio provenienti dalle teche Rai, con la voce di Stella Gasparri che accompagna i tre racconti. Filippo Tommaso Marinetti, la sua vita spericolata, la prima grande Avanguardia ad irrompere sulla scena internazionale e a distruggere la quiete ottocentesca dell’arte e della letteratura. Dai giovanili turbamenti in terra d’Egitto e poi a Parigi, passando per il successo come scrittore e come impresario di artisti, poeti e musicisti, fino alla maturità piena, il racconto ripercorre l’esistenza, all’insegna della velocità e del desiderio di infrangere le regole, di uno dei più grandi intellettuali del Novecento. "Ha dato vita ai movimenti di avanguardia – ha dichiarato in un’intervista Stella Gasparri, figlia di Franco, attore di fotoromanzi e film polizieschi degli anni Settanta –. Peccato però che si sia impelagato con il fascismo. La politica è stata la parte più perdente. Lui, un rivoluzionario nell’arte e nelle parole, non ha avuto l’intelligenza di abbandonare quel credo. Resta comunque un genio".

Biglietti, con posto unico numerato a 15 euro (ridotto a 7 per gli studenti) in vendita on line su Vivaticket oppure al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12, con informazioni allo 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi