Marchitelli ospite da Liberi Tutti

Gino Marchitelli, domani alle 18.30, presenta i suoi libri ‘In viaggio con il morto da Milano alla Puglia’ e ‘Il barbiere zoppo. 1969 – Una ragazza e la scoperta della Resistenza’ domani, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo. Il primo volume è la fotografia – dissacrante, ironica, satirica e spietata – dell’Italia di oggi, soffocata tra l’abbandono dell’impegno politico, l’opportunismo individuale, il doversi ‘arrangiare’ per campare in tempi di precariato, di Covid, di Guerra, di crisi economica, di disinteresse dei politici e dei governanti nei confronti della gente. In questo quadro terribile, si parla di un’idea malsana, da parte di una famiglia border-line allargata, composta da persone ignoranti e un po’ reazionarie, di porre rimedio in modo strampalato a un lutto improvvisamente accaduto tra le case popolari. Il secondo libro, invece, tratto dall’incrociarsi di più storie vere, racconta due generazioni in lotta: quella dei giovani partigiani del 1943-45 e quella dei movimenti giovanili sessantottini. Con l’autore dialogano Tania Carlini e Nelly Lorenzini.