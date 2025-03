Marcella Bella è ’Pelle Diamante’, concerto nel nome delle donne

Tacchi a spillo, rossetto, capelli ricci sono la nota distintiva di una femminilità irrinunciabile ed una voce inconfondibile. Marcella Bella, interprete che ha segnato intere generazioni, nell’esclusiva cornice di Palazzo Interiano Pallavicino a Genova, domani alle 18 presenterà il suo ultimo lavoro discografico, ‘Etnea Diamante Edition’ e il singolo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, ‘Pelle Diamante’, un manifesto che celebra la donna e la sua indipendenza. Un inno che la invita ad indossare una sorta di scudo, a rivestirsi di una pelle resistente e dura come il diamante a difesa della propria autonomia, la sola a rendere libere. Genova si prepara ad accogliere un evento di assoluto prestigio. "Sono felice di essere a Genova nel giorno della Festa della Donna e di incontrare il mio pubblico in una cornice così importante – ha detto Marcella Bella – . Voglio fare una dedica speciale a tutte le Donne con ‘Pelle Diamante’, che vuole essere l’incoraggiamento a credere in se stesse, imparando a difendersi ridimensionando il potere che, troppo spesso, ha l’uomo su di noi.

Dobbiamo poter decidere della nostra vita senza farci manipolare, imparando a difenderci. ‘Pelle Diamante’ è una corazza, non parlo di gioielli, ma della pietra più resistente e preziosa. Quando dico ‘la mia più grande fan sono io, forte, tosta, indipendente’, voglio sottolineare come sia importante volerci bene, amarci, sentirci giuste e non sbagliate. In questo nuovo 8 marzo, credo che si debba davvero essere coscienti di quanto ci sia ancora da fare a riguardo e di come ognuno sia chiamato a fare la sua parte. Io, come artista, spero di fare la mia". Pochi artisti possono vantare un repertorio che attraversa epoche, mode e generazioni con la stessa forza espressiva di Marcella Bella. Il successo per lei arriva nel 1972 al Festival di Sanremo con ‘Montagne Verdi’, scritta da suo fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi. Settanta. L’evento gratuito è aperto al pubblico, su prenotazione, tramite Eventbrite.

marco magi