Mano pesante sugli incivili. Polizia municipale in azione contro l’abbandono di rifiuti

La generosità non sempre paga. Lo ha imparato a proprie spesa una donna spezzina che si è vista convocare al comando della polizia municipale per fornire spiegazioni sulla discarica rinvenuta sul greto del torrente Dorgia. Gli agenti della polizia municipale infatti erano risaliti a lei “rovistando“ tra i sette sacchi in polietilene contenenti rifiuti indifferenziati di varia natura, abbandonati nel greto del torrente Dorgia e segnalati al comando da alcuni cittadini. Pochi giorni fa l’alveo era stato completamente ripulito da alcuni volontari che si erano prodigati nel proprio tempo libero per riportare la zona al suo naturale stato e quel cumulo di sacchi ha immediatamente attirato l’attenzione. Il personale della polizia municipale coordinato dal comandante Francesco Bertoneri ha dunque aperto i sacchi alla ricerca di qualche indizio interessante sparso risalendo uno scontrino indicante un numero della tessera fedeltà di un supermercato cittadino. E così la titolare è stata contattata e convocata in comando per fornire spiegazione sul perchè decine di chili di rifiuti fossero stati abbandonati in quella zona.

E’ emerso che realmente la titolare della tessera fosse la signora ma non certo la scaricatrice. La signora aveva realmente fatto acquisti utilizzando la tessera ma la spesa era stata consegnata a un cittadino ecuadoriano, di 30 anni che poi ha smaltito i rifiuti gettandoli del greto del torrente. E’ stato denunciato in quanto produttore dei rifiuti abbandonati. Al trasgressore è stato imposto di ritirare i sacchi e di smaltirli correttamente. In caso di adempimento sarà ammesso al pagamento di una somma di 2500 euro che estinguerà il reato di abbandono. Analoga sorte è toccata al cittadino rumeno, anch’egli trentenne anni, residente in un Comune della Provincia, che ha abbandonato in un’area di sosta vicino a via Levi Montalcini un bidet. L’uomo è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza mobile nelle vicinanze. L’attenzione dimostrata dal comando della polizia locale sul tema degli abbandoni ha riscosso il plauso dell’assessore Giulio Guerri ha voluto elogiare l’operato dagli agenti a nome dei cittadini. "Ringrazio - ha spiegato Guerri – i cittadini che collaborano con le loro segnalazioni. In particolare i volontari del Comitato di Isola Montalbano e Felettino, che da anni si prendono cura di questa parte di territorio e anche in questo caso, come già in passato, ci hanno comunicato la presenza di rifiuti nel greto del Dorgia".

Massimo Merluzzi