Manca il medico: apre a Fiumaretta un ambulatorio di prossimità

Un ambulatorio di prossimità verrà aperto a Fiumaretta. Il Comune di Ameglia ha stipulato un contratto di affitto di natura

transitoria, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre. La decisione si è resa necessaria considerato che da lunedì cesserà dal servizio il dottor Claudio Pisani (nella foto) , uno dei medici di medicina generale aventi studio medico sul territorio comunale. L’amministrazione diretta dal sindaco Umberto Galazzo per garantire alla cittadinanza la possibilità di fruire di assistenza medica sul territorio e fruire di nuovi servizi che venissero concordati con Asl 5 come il servizio infermieristico e prelievi ha ritenuto necessario assumere in locazione le unità immobiliari già destinate, negli ultimi anni, a sede dell’ambulatorio medico nella frazione Fiumaretta. Inoltre è stato deciso di stanziare la somma di 4 mila 200 euro. La direzione dell’azienda sociosanitaria comparteciperà alle spese di locazione dei locali, nella misura del 50% del canone di locazione. L’ambulatorio di prossimità è un ambulatorio dedicato ai cittadini che si trovano senza un medico di medicina generale gestito dall’Asl in cui prestano servizio medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale affiancati dagli infermieri di famiglia e comunità.

"Nelle scorse settimane – spiega il sindaco Umberto Galazzo – abbiamo avviato una proficua interlocuzione con la direzione

dell’azienda sociosanitaria ligure e con il Distretto Sociosanitario 19 Val di Magra da cui sono emerse la possibilità dell’apertura di un ambulatorio in cui presteranno servizio almeno in alcuni giorni della settimana medici di medicina generale. Condiviso il percorso ci siamo attivati per individuare la sede dell’ambulatorio e abbiamo verificato che il Comune non dispone al momento di locali idonei e si è reso necessario assumere in locazione immobili di proprietà di terzi".