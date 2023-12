Manarola, si ripete la magia. In migliaia per l’accensione. Spettacolo di luci nel borgo

Neppure la pioggia ha fermato l’accensione del presepe luminoso di Manarola. Ieri pomeriggio, a migliaia hanno raggiunto il piccolo borgo per assistere alla ’magia’ di luci allestita sulla collina delle Tre Croci. Uno spettacolo che si tramanda ormai da sessantadue anni, grazie all’idea di Mario Andreoli di ricreare una natività luminosa nei terreni di famiglia. Una fortunata intuizione che si è ampliata fino ad abbracciare tutta la collina, tanto da far considerare il presepe di Manarola tra le natività luminose più grandi dei mondo. E ieri l’accensione non poteva che essere dedicata al suo ideatore, scomparso alla fine dello scorso anno. Tante le parole di affetto e stima, dall’associazione che ne ha raccolto redini, alle istituzioni. "Per me essere al tuo fianco l’8 dicembre è sempre stato un privilegio. La tua luce è qui e risplenderà ancora per noi e con noi" ha detto il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia. "Oggi vogliamo ricordare questa figura, il suo talento, il suo straordinario e immaginifico lavoro, capace di trasformare un luogo magico come Manarola in qualcosa di unico al mondo" ha affermato il presidente regionale Giovanni Toti.