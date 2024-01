’Maladet ai bagaron’ in scena da Cà Lunae con il gruppo amatoriale ’Na scarpa e n zocolo’

Torna in scena la compagnia teatrale dialettale ’Na scarpa e n zocolo’ con lo spettacolo dal titolo ’Maladet ai bagaron’. Il gruppo amatoriale di Luni si esibirà sabato pommeriggio alle 16.30 allo spazio Cà Lunae di via Palvostria a Castelnuovo Magra. Una commedia dialettale in tre atti scritta da Tiziano Bologna che ha riscosso grandi consensi nelle uscite estive. La compagnia dialettale è composta da Franco Beggi, Marco Corsi, Paola Pietra, Maria Assunta Serri, Savio Antognetti, Antonella Antonelli. In regia Tiziano Bologna e assistente Marco Boggia. L’ingresso allo spettacolo è libero ma i posti limitati a sedere nella sala suggeriscono la prenotazione al numero 0187-693483. Il gruppo, in collaborazione con lo staff Livedaldivano, inoltre sta organizzando il primo festival della canzone dialettale ortonovese "Mo a cant me" che si terrà a luglio e agosto per il quale sono già aperte le iscrizioni e la presentazione dei brani da inviare all’indirizzo: [email protected] oppure al bar Corsi di piazza Serravalle.