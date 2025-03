Mainetti presenta ’La città proibita’

Il regista Gabriele Mainetti, domani sera alle 21, sarà al cinema America in via Colombo 11 a Genova per presentare ‘La città proibita’. Si tratta del suo terzo film dopo ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ e ‘Freaks Out’. Lo interpretano, fra gli altri, Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, con la partecipazione di Luca Zingaretti. L’incontro è moderato da Francesca Savino del Gruppo Ligure Critici Cinematografici Sncci. ‘La città proibità’ è un omaggio al cinema di Hong Kong, tra kung fu e Roma multietnica. La storia inizia in Cina nel 1979: due genitori sfuggono all’obbligo del figlio unico mettendo alla luce le bambine Yun e Mei. Mei, la secondogenita, è però costretta a nascondersi sempre per evitare alla famiglia una denuncia. Salto temporale fino a metà anni 90: Mei si ritrova nella Roma multietnica del quartiere Esquilino, al ristorante cinese ‘La città proibita’. Quel luogo è la chiave della ricerca che l’ormai giovane donna ha intrapreso per ritrovare la sorella maggiore, che è diventata una prostituta nella Città Eterna.