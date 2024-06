Maddalozzo espone tra i pini di Aleppo sulle alture di Zanego

Inaugura oggi, alle 17 a Zanego, ‘Levante’, la mostra personale dell’artista Federico Maddalozzo. Una serie di lavori prodotti in loco con lamiere di auto incidentate saranno presentati nella sede estiva della galleria, un bosco di pini di Aleppo. L’evento, curato da Andrea Sassi, fondatore e direttore artistico della galleria Dispari&dispari, sarà visitabile su appuntamento fino al 3 agosto. Maddalozzo presenta le sue opere, offrendo una chiave di lettura poetica su come l’arte possa essere una forza generatrice, capace di trasformare lo scarto in qualcosa di unico e prezioso, in dialogo sensibile e rispettoso con l’ambiente circostante. Come arrivare: si deve percorrere la strada provinciale 28, poi posteggiare l’auto nel parcheggio Le Figarole o nei pressi sul ciglio della strada e seguire le indicazioni. Per raggiungere la sede è necessario percorrere a piedi un sentiero di 300 metri. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’email [email protected] oppure il numero 335 6097304.