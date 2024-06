La Madama Butterfly in scena sulla portaerei: meraviglia a Spezia, emozioni in musica

La Spezia, 23 giugno 2024 – Emozioni in musica. Grande successo per la Madama Butterfly andata in scena nella serata di sabato 22 giugno a bordo della portaerei Garibaldi, un simbolo della Marina Militare. Un’idea, quella della rappresentazione in una location così insolita, che da sogno è presto diventata realtà.

Un grande appuntamento che ha dato lustro a Spezia. E’ la prima volta al mondo che un’opera va in scena su una nave militare. Negli Usa, le portaerei sono state teatro in passato di eventi sportivi (tra cui partite di basket). Ma quello che è avvenuto a Spezia è davvero unico al mondo, tanto da aver attirato la stampa internazionale.

Tutto è accaduto alla base navale spezzina della Marina Militare di via Amendola. La rappresentazione era nell’ambito del “La Spezia Lirica Forum”, quest’anno dedicato a Puccini a cento anni dalla morte del grande artista e compositore.

Protagonisti di questa struggente ’Madama Butterfly’, i giovani cantanti della masterclass tenuta dal baritono Roberto Sèrvile. La stessa direzioine artistica dell’evento è affidata al maestro, con regia, concept e luci di Paolo Panizza e Stefano Giaroli a vestire i panni di direttore dell’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, con il coro dell’Opera di Parma.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di Comune della Spezia, associazione Amici del Loggiato in collaborazione con la Marina militare. Prima della rappresentazione, l’esibizione della fanfara del Comando interregionale marittimo nord, diretta dal maestro Vito Ventre.