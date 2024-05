’Lupo Uno’, dibattito al documentario

La Società naturalistica spezzina in collaborazione con sezione spezzina del Cai e Accademia lunigianese di scienze ’Capellini’ organizzano, oggi alle 16, la proiezione del documentario ‘Lupo Uno’, nella sede dell’Accademia di via XX Settembre 148. Nel documentario, premiato al Trento Film Festival 2023 come migliore documentario di attualità, gli autori seguono per oltre un anno i ricercatori dell’Università di Sassari incaricati dalla Regione Veneto di monitorare e favorire la gestione ‘proattiva’ di una famiglia di lupi (allo scopo di prevenire l’impatto sulle attività della montagna) attraverso l’impiego di tecniche sperimentali, mai utilizzate nel contesto alpino. Alla proiezione interverranno Marco Apollonio, docente di zoologia nell’Università degli Studi di Sassari nonché uno dei massimi esperti italiani sul lupo, ed il ricercatore Siriano Luccarini, che hanno collaborato alla realizzazione del documentario. Al termine della proiezione seguirà un dibattito, Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.