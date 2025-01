Luogo giubilare per i pellegrinaggi

L’Amerigo Vespucci è stata indicata tra le chiese giubilari in cui sarà possibile prendere parte al Giubileo 2025. Per tutta la durata dell’Anno Santo, la chiesa della nave scuola della Marina militare è stata indicata dall’arcivescovo ordinario militare per l’ltalia, monsignor Santo Marcianò, luogo giubilare per i sacri pellegrinaggi e per le pie visite tra le missioni di mare. "Anche la chiesa che vive tra i militari vuole porre dei segni nell’Anno Giubilare quali espressione di quella speranza che la Chiesa e il mondo aspettano da Dio e che Dio affida anche al mondo militare – ha detto Marcianò –. Uno di questi luoghi sarà la nave Vespucci".