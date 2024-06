Lungomare Vassallo, passo avanti: "Ecco come cambieranno gli spazi"

Bisognerà aspettare sino al prossimo 21 giugno, termine necessario ad effettuare le dovute verifiche, prima di procedere alla stipula del contratto e alla cantierazione dell’area del secondo lotto propedeutico alla riqualificazione del lungomare Vassallo di Lerici. Intervento che, dopo importanti studi di carattere storico culturale condivisi con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, verrà realizzato dall’amministrazione comunale attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e visive che oggi creano discontinuità e puntando quindi a creare armonia e continuità tra l’area di Calata Mazzini, piazza Garibaldi e i giardini. Tra gli obiettivi anche il mantenimento dell’identità storico culturale del luogo senza modificarne la destinazione d’uso e quello dell’alberatura. La volontà di mantenere i pini sul fronte mare impone soluzioni tecniche e architettoniche obbligate dal momento che è necessario permettere che le radici delle piante siano in condizioni di garantire la salute delle stesse soprattutto ai fini della sicurezza.

Per esigenze logistiche e economiche le attività sull’intera area procederanno per per lotti. Il cantiere, che andrà anche a completare la parte di primo lotto i cui lavori sono ancora attualmente in corso, aprirà quindi nelle prossime settimane "compatibilmente con la stagione estiva" e dovrebbe concludersi entro l’anno per lasciare spazio agli interventi dei lotti successivi. L’obiettivo è quello di creare un’uniformità di pavimentazione e posare l’impianto di illuminazione.

"Niente allarmismo – ha chiarito l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici Marco Russo – la logistica delle attività di cantiere terrà conto degli spazi necessari alle attività commerciali che operano in quell’area e del mercato settimanale del sabato per cui prevederemo il trasferimento di alcuni banchi anche in funzione dello spazio occupato dal MotoP".

E.S.