L’uncinetto solidale “Le Creative“ all’opera

Con i ferri e con l ’uncinetto sono insuperabili, e non esitano a mettere la propria passione a servizio delle azioni di beneficenza. Protagonista è il gruppo de ’Le Creative’, donne di svariate età che si riuniscono ogni martedì e giovedì al centro sociale di Ceparana, accomunate dalla stessa passione. Coordinate dalle tre maestre Antonella, Sylvie e Toti, allietano i loro pomeriggi cucendo, ricamando e lavorando con ferri ed uncinetto. Non si tratta solo di lavoro creativo, perchè "quella che si è costituita è una bella realtà che ha aiutato numerose di loro a uscire di casa e superare momenti difficili" afferma l’assessore al Welfare Elisa Scappazzoni. Al centro si festeggiano ricorrenze e compleanni, si condividono ricette, si programmano uscite e gite, ci si diverte con la musica e si trascorrono i pomeriggi tra risate ed allegria. Si prepara il materiale per i mercatini il cui ricavato viene poi devoluto in beneficienza.

Uno degli ultimi progetti messi in campo dalle vulcaniche donne è stata la produzione di copertine, cappellini, scarpine e Dou dou di lana: manufatti realizzati all’uncinetto per il progetto dell’Associazione Cuore di Fond, che verranno distribuiti dall’associazione nei reparti di neonatologia di vari ospedali in tutta Italia. Ma le Creative non si fermano: proseguiranno anche durante l’estate, aiutando le volontarie della locale pubblica assistenza nel confezionare manufatti da vendere con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione e da impegnare in progetti dedicati al sostegno delle persone senza fissa dimora.