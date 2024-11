Lunaensamble chiude il Festival

Si chiuderà questa sera, all’oratorio di Santa Croce, la seconda edizione del festival ‘Lunae Musica’ che anche quest’anno coinciderà con la serata di accensione delle luci natalizie in occasione del patrono di Sarzana, Sant’Andrea. Alle 18.30 sarà l’associazione musicale Lunaensamble, diretta questa volta dal maestro Walter Testolin (uno dei massimi esperti del repertorio polifonico rinascimentale) ad eseguire La Cappella Giulia nel XVIII secolo, I vespri di Pietro Paolo Bencini. Davide Merello all’organo, Marlise Goidanich al violoncello e Dario Landi alla tiorba porteranno all’attenzione dell’uditorio i brani di uno dei compositori più in vista della Roma tra il XVII e XVIII secolo che, nonostante il suo valore assoluto, restano oggi quasi del tutto dimenticate e per lo più sconosciute. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata contattando il numero 340/1035085 o inviando una mail a [email protected].