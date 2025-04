’L’ultimo volo’, amore e guerra raccontati da Ceribelli

Ivano Ceribelli è un filosofo e autore bergamasco, appassionato di volo e pilota di aerei da turismo, che arriva alla Spezia per raccontare una storia avvincente. Lo farà domani, a partire dalle 18.30, al Circolo Fantoni Lunigiana in Galleria Adamello, dove presenterà il suo libro ‘L’ultimo volo’. Questa opera racconta della vicenda di Isacco Giudici, un giovane pilota di aerei da bombardamento in picchiata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ceribelli ha recuperato tutta la corrispondenza che il pilota inviò alla ragazza amata: gli scritti testimoniano cosa significasse negli anni Trenta e Quaranta del Novecento essere un pilota del corpo dell’Aeronautica militare italiana. "Sarà una serata ricca di spunti di riflessione – spiegano i promotori – e un’occasione di incontro sociale, culturale e aeronautico davvero interessante". L’incontro è a cura di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri della produzione Eventi Salute Società Spettacolo. L’evento vedrà anche la partecipazione del noto grecista lericino Angelo Tonelli, che dialogherà con Ceribelli. La musica del violinista Federico Cappa, invece, allieterà gli spettatori con degli intermezzi. Al termine del talk, gli spettatori potranno gustare l’iconico ‘Aviation Cocktail’, che verrà distribuito a tutti. L’ingresso all’appuntamento è libero. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0187 1780909.

m. magi