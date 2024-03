’L’ultimo Padrino’ oggi alla Beghi

Matteo Messina Denaro ha vissuto da fantasma per trent’anni, ben nascosto e quasi sicuramente ben protetto. È stato l’ultimo Padrino, molto di più di un boss mafioso, un uomo capace di agire nell’ombra mentre tutti lo cercavano e molti lo proteggevano. Fino all’ultimo ha lavorato per dar vita alla multinazionale del crimine, cioè l’alleanza tra la mafia siciliana e l’ndrangheta calabrese, per far tornare protagonista Cosa nostra, colpita dai numerosi arresti che da tempo hanno ridotto il potere delle cosche. Di questo personaggio controverso, capace di trasformare Cosa nostra in una Cosa grigia, con legami nella politica, nell’imprenditoria, nella massoneria si parlerà oggi alle 18 alla biblioteca Beghi durante la presentazione del libro ‘L’ultimo Padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro’, edito da Rubbettino. L’autore Luca Ponzi, giornalista, responsabile della redazione Tgr Rai della Liguria, dialogherà con il magistrato Maurizio Caporuscio e con la giornalista Silvia Baglioni; interverrà il sindaco Pierluigi Peracchini.