Luce in fondo al tunnel. Oss, spiragli positivi: "Input della Regione per le assunzioni"

Uno spiraglio di luce in fondo al tunnel della lunga (e dolorosa) vicenda delle Oss ex Coopservice, rimaste a lungo senza lavoro. Ieri mattina si è svolto in Regione un incontro proprio sul tema delle assunzioni delle Oss, tramite lo scorrimento della graduatoria Rossomando da parte di Asl5. All’incontro hanno partecipato Luca Comiti (Cgil Spezia), Marzia Ilari (Funzione Pubblica Cgil Spezia) e Alessandro Podestà (Fials Spezia), insieme a tutti i capigruppo, all’Assessore regionale Massimo Nicolò e al presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari. Sono state ripercorse le tappe di una vicenda che si protrae ormai da tre anni, i rappresentanti sindacali hanno ribadito che l’assunzione delle Oss ex Coopservice "è un atto doveroso, considerando la loro pluriennale esperienza professionale e l’abnegazione dimostrata, in particolare durante l’emergenza Covid". Da parte sua l’assessore Nicolò si è impegnato a comunicare ad Asl5 l’indicazione di procedere con lo scorrimento della graduatoria Rossomando, nel rispetto delle norme vigenti e in base al fabbisogno dell’azienda sanitaria. Un impegno salutato con soddisfazione dai sindacati, che hanno giudicato positivo l’esito dell’incontro. "Adesso aspettiamo i fatti. Vedremo quali saranno i numeri effettivi – dichiarano Comiti, Ilari e Podestà - e continueremo a monitorare la situazione affinché venga dato seguito agli impegni assunti e il percorso di stabilizzazione delle Oss si concluda positivamente"

Sulla vicenda prende posizione anche il segretario regionale del Pd Davide Natale che sottolinea come ci si avvii verso una soluzione positiva con l’impegno dell’assessore regionale Nicolò "a intercedere con atti formali presso Asl5 affinché le prossime assunzioni di Oss avvengano attingendo per il 50% dalla graduatoria ex Rossomando, che tiene conto di chi ha prestato servizio durante i difficilissimi mesi del Covid. Sono molto soddisfatto". Sono stati anni di interrogazioni in consiglio regionale, discussioni e tavoli in cui ci è sembrato spesso di scontrarci contro un ’muro di gomma’ – ricorda Natale – Ora finalmente, grazie all’emendamento alla legge finanziaria del 2021 presentato dalla senatrice Rossomando, si apre uno scenario in cui abbiamo sempre creduto e per cui abbiamo lavorato al fianco dei lavoratori che si erano sentiti scaricati una volta finita l’emergenza. Un risultato reso possibile dalla disponibilità dell’assessore Nicolò e dall’impegno dei sindacati. Non abbiamo mai mollato e non lo faremo neanche nei prossimi mesi, fino alla formalizzazione degli impegni alle assunzioni ricevuti ieri".