Lotta al cyberbullismo Patente smartphone per trecento studenti

Domani dalle 09 alle 12.30 al Teatro Civico della Spezia si svolgerà un evento sul tema del contrasto al cyberbullismo. L’incontro si inserisce in un più ampio progetto, chiamato ’Adolescenti sicuri in rete’, che ha coinvolto quasi tutti gli istituti della provincia della Spezia e ha visto come scuola capofila il Capellini–Sauro (nella foto il preside Antonio Fini). Il progetto si è avvalso della collaborazione dell’Asl e dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale ed è rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole medie e delle prime delle scuole superiori. In questo anno scolastico hanno partecipato alle attività proposte 26 scuole della provincia. Tutte le scuole interessate hanno partecipato con circa 300 studenti al test conclusivo che si è svolto in queste settimane e grazie al quale gli studenti riceveranno “la patente per lo smartphone’’. La consegna dei patentini avverrà durante il corso della manifestazione a cui le scuole potranno partecipare anche a distanza. Sarà questa un’occasione per ascoltare la voce dei ragazzi che hanno preso parte al progetto e dei docenti che con passione e dedizione lo hanno portato avanti. Inoltre gli studenti verranno coinvolti in un dialogo con il professor Tuteri sulle tematiche affrontate dal progetto e potranno ascoltare la testimonianza di Flavia Rizza, testimonial della polizia di Stato. All’evento parteciperà il gruppo musicale “gli Affossati”, del Fossati - Da Passano.