L’ospedale ’trasloca’: "Così si creano disagi"

"E’ un’inutile vessazione anticipare lo spostamento a Sarzana di pazienti e professionisti dal San Nicolò di Levanto in vista di lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico che non sono ancora stati programmati". Il consigliere regionale e segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale prende posizione sulla situazione del nosocomio punto di riferimento della Riviera Spezzina e dell’entroterra, interessato in queste settimane da lavori di manutenzione.

"E’ un disagio che ricade sulle spalle dei pazienti, delle famiglie e dei lavoratori. Prima di andare a incidere sulle vite delle persone, chiediamo che venga steso un cronoprogramma dettagliato che preveda le diverse fasi dei lavori con relative tempistiche precise, in modo che gli spostamenti debbano avvenire esclusivamente nel momento in cui si effettueranno gli interventi strutturali nella parte oggi dedicata all’ospedale di comunità".

Natale punta il dito sulla scansione degli interventi "che ha come primo effetto creare un disagio diffuso che ricade in primis sui pazienti e sulle loro famiglie e sui lavoratori, che hanno il diritto di poter continuare la propria indispensabile opera di assistenza" all’interno dell’ospedale di Levanto. Da qui la richiesta che lo spostamento di pazienti e personale medico venga sospeso "e nel frattempo – conclude Natale – si ragioni sul potenziare il servizio di assistenza domiciliare e si implementi la medicina ambulatoriale territoriale in modo da assicurare la continuità di servizio ai cittadini della Riviera e della Val di Vara".