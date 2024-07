L’organista Trovato in San Francesco

Prosegue la rassegna dei concerti d’organo organizzati dalla parrocchia di Lerici. Il secondo dei tre appuntamenti musicali è previsto domani, alle 21.15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Lerici e vedrà come protagonista Andrea Trovato all’organo Nicomede Agati del 1841, restaurato nel 2023 dalla ditta Puccini. Durante il concerto verranno eseguiti brani di Zipoli, Lucchesi, Galuppi, Gherardeschi, Bellini e Donizetti. Andrea Trovato (nella foto), pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia le esperienze più varie, dal concertismo alla didattica. È docente titolare di pianoforte principale al Conservatorio Cherubini di Firenze (dove si è diplomato in Pianoforte nel 1994 con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida di Lucia Passaglia). Incide per Dynamic, Tactus, Concerto Classics, Fluente Records, Da Vinci Classics; sua l’incisione delle Opere complete per Pianoforte di George Gershwin per la Kns Classical. L’ingresso è gratuito. Si ricorda per chi avesse la necessità di transitare con l’auto, che la zona a traffico limitato è in vigore dalle 10 alle 18,30 e dall’1 alle 5.

m. magi