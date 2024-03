L’orchestra Gosp all’Accademia

In occasione della festa patronale, oggi alle 11.30, nei locali di Accademia in via Vanicella 12, Gosp - Giovane orchestra spezzina si esibirà in concerto: i ragazzi dell’ensemble di fiati e percussioni della formazione si riuniranno per regalare al pubblico un concerto che presenterà un vasto repertorio, dal barocco alla musica popolare e folklorica italiana e spezzina. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. La Giovane Orchestra Spezzina nasce per rafforzare l’inclusione sociale di ragazzi che vivono nel territorio ed è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, in collaborazione con i Distretti socio-sanitari provinciali. È formata da bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni di tutto il territorio provinciale, si ispira a ‘El sistema’, un progetto visionario creato nel 1975 da José Antonio Abreu per fornire ai più giovani un ambiente formativo e di riscatto sociale attraverso l’insegnamento della musica.