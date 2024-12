L’omaggio agli anni d’oro. Tuffo indietro nel tempo

Jacopo Benassi, Roberto Buratta, Lorenzo D’Anteo e Gianluca Petriccione, i fondatori di questo locale divenuto una straordinaria avventura artistica e umana. Insieme a loro, ci saranno Fabio De Luca, La Prohibida, Larsen, Gianluca Pezzino e Teho Teardo. Come esser tornati indietro nel tempo, come se quelle porte di via Firenze si fossero di nuovo riaperte. Sarà una densa tre giorni, fra Dialma Ruggiero, Skaletta Rock Club e Camec, da domani a domenica 15, "Btomic or be dead!" il lungo omaggio dedicato agli anni d’oro di questa ‘factory’ spezzina ormai chiusa.

Da venerdì alle 18.30 sarà aperta la mostra-racconto in programma al "Buco", lo spazio in via Monteverdi 66, con le testimonianze visive dei fondatori. Alle 21.30 nell’auditorium del "Dialma", il compositore Teho Teardo, attivo musicalmente dall’inizio degli anni ottanta, presenterà il suo "Concerto al buio": uno spettacolo da vivere sdraiati nell’oscurità, per farsi guidare dalle sue note, fra musica elettronica e strumenti tradizionali.

Nuovo registro e nuova location alle 23: alla Skaletta Rock Club, ecco un’altra delle ospiti più amate dello storico locale, la cantante drag La Prohibida, che promette di regalare un’altra delle sue performance frizzanti, in cui condensa trent’anni di carriera che l’ha portata ad esibirsi nella natia Spagna, in Italia, America latina e Stati Uniti . Sabato 14 si aprirà con il racconto in programma alle 19 – ancora al Dialma Ruggiero - "The eyes saw what the mouth could not say": un tuffo in quegli anni ruggenti, moderato dal giornalista musicale e autore Fabio De Luca, con i fondatori del Btomic; alle 21.30, sarà la volta di "Light is life", performance-concerto con Benassi e la band torinese Larsen di Fabrizio Modenese Palumbo, altra presenza fissa del Btomic – che collaborano da anni - e il pianoforte di Gianluca Pezzino. Il fotografo spezzino interverrà seguendo la musica con una serie di illuminazioni, a cui si aggiungeranno fotografie dalla vita istantanea. Alle 23, si ballerà con il dj set di Fabio De Luca / Btomic Last Dance, un compendio delle canzoni passate nei cinque anni di vita del locale.

Chiusura domenica al Camec della Spezia, dove la neonata associazione amici del Camec – no profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo, a cui sarà possibile tesserarsi per l’occasione - , promuoverà alle 17 la visita della nuova esposizione della Collezione permanente alle ore 17 con il curatore Gerhard Wolf e alle 18 Memorabilia bitomica, esposizione degli oggetti che costellavano il locale, con proiezione di video fatti al Btomic e alle ore 19 il Live MissWhite. Prenotazioni al numero: 333 248 9192.

Chiara Tenca