L’occasione per saperne di più "Qui progettiamo il nostro futuro Passo avanti nel mondo del lavoro"

"La strada per la nostra destinazione non è sempre dritta" scriveva qualcuno, e quella del percorso di studi per la propria formazione personale e destinazione lavorativa ne può essere un esempio: offuscata al suo imbocco, già tortuosa nel primo tratto, disseminata un po’ ovunque di ostacoli di vario impatto. Giorgio Palla e Luana Cao, studenti di scienze chimiche lui e biologiche lei, siedono presso lo stand del corso di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Genova, allestito nello spazio espositivo d’Ateneo presso il Salone dell’orientamento. E di questa strada ne sanno qualcosa. Sono infatti i tutor di accoglienza con il compito di orientare all’itinerario accademico, per i corsi di quest’area di studi, gli studenti delle scuole superiori e aiutare in un primo approccio universitario le matricole. "Qui allo stand – esordisce Luana – presentiamo ai ragazzi delle scuole superiori, diversi corsi di laurea ed essendo noi stessi studenti possiamo offrire il nostro punto di vista diretto. Le domande più frequenti riguardano soprattutto il corso di accesso perché biologia, per esempio a Genova, è a numero chiuso". Ma il loro compito già importante, non si esaurisce qui: "Come tutor – spiega Giorgio – siamo disponibili per chi ne avesse bisogno anche durante tutto l’anno accademico: il nostro supporto non si esaurisce nell’orientamento ma è anche pratico rivolto alla compilazione dei piani di studio, pagamento tasse e per altre necessità amministrative. Organizziamo inoltre colloqui individuali per gli studenti e incontri su diversi temi per le giovani matricole". Tanti i ragazzi che curiosi si aggirano per gli stand e che da questa esperienza rimangono soddisfatti: "Sono interessato al corso di scienze politiche internazionali – dice Rodrigo Valente, studente spezzino – sia il tutor che il professore incontrati sono stati molto disponibile e chiari nelle spiegazioni. Sono sempre più convinto della mia scelta". Non solo studenti della provincia a fruire dell’opportunità offerte dagli stand: "Siamo del Liceo Scientifico Copernico di Prato – dicono Brando Alba, Giovanni Mazzetti e Filippo Lilli – vogliamo capire le offerte didattiche in particolare sul corso di ingegneria nautica". A ritenere importante questo appuntamento al Salone sono gli stessi docenti delle scuole superiori come la professoressa Francesca Fontanelli dell’Istituto Cardarelli Cat di Spezia: "Accompagno la mia classe 4 S perché questa a mio avviso è un’esperienza significativa e costituisce una valida opportunità per i ragazzi che così cominciano a prendere confidenza con il mondo universitario che sarà poi il loro futuro".

Soddisfatti anche gli stessi docenti universitari di Genova presenti sul campo. "Tengo qui la presentazione dei corsi di economia – spiega Gabriele Cardullo della facoltà di Economia dell’ateneo ligure – e il riscontro è positivo anche rispetto all’anno passato: l’affluenza già dalle prime ore tanta, i ragazzi molto interessati". Grande attenzione anche per il Career service, aperto a tutti i cittadini, in cui tante aziende del territorio offrono colloqui permettendo non solo agli studenti ormai prossimi alla laurea di capire i profili aziendali più ricercati. Martina Maggi, studentessa all’ultimo anno del corso magistrale in ingegneria nautica del polo spezzino: "Voglio sostenere alcuni colloqui con le aziende, questa è un’importante occasione da cogliere per guardare al mondo lavorativo e averne un quadro completo". Fra le tantissime aziende la spezzina Fabrica: "In questo career day – dice l’ingegner Fabio Guida – la speranza è quella di individuare qualcuno che si approcci a questo nostro mondo della progettazione, soprattutto dell’ingegneria meccanica e progettazione impiantistica".

