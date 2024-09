Lo sport scende in piazza. Due giornate di divertimento tra atleti e tante discipline

Due giornate dedicate allo sport con tante discipline protagonsite. Sabato 28 e domenica 29 settembre è in programma a Spezia l’iniziativa promossa dal Comune dal titolo “Sport in piazza“. Un evento ideato con la finalità di far conoscere tutti gli sport al grande pubblico, facilitare l’avvicinamento alla pratica sportiva e tutto questo proprio nelle vie e nelle piazze cittadine opportunamente allestite. “Sport in Piazza 20204” è stata presentata in municipio dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore Marco Frascatore insieme ai i responsabili delle società sportive che prenderanno parte alle giornate. "Un’iniziativa che già nella prima edizione ha saputo coinvolgere ed entusiasmare tanti giovani e che quest’anno ripresentiamo ancora più in grande, con oltre 60 discipline sportive da provare – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini – una festa dello sport per promuovere l’importanza della pratica sportiva non solo per il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico, ma anche per i valori universali che è in grado di trasmettere e che devono essere fondanti per la comunità. L’amministrazione in questi anni ha investito fortemente in infrastrutture sportive con importanti progetti come la costruzione di una nuova piscina e di due nuove palestre, e organizzato grandi manifestazioni sportive capaci di appassionare e richiamare un grande pubblico.

"Per noi – spiega l’assessore Marco Frascatore – lo sport rappresenta uno dei principi cardine della nostra comunità non soltanto per quanto riguarda la salute fisica e mentale di chi lo pratica".