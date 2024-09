Litigioso e aggressivo con i passanti, poi si oppone agli agenti: denunciato

La Spezia, 19 settembre 2024 – Litigano fra loro e infastidiscono i passanti, poi uno aggredisce gli agenti che intervengono: denunciato.

Nella giornata di ieri gli operatori della polizia locale sono intervenuti al centro commerciale Il Faro di viale Amendola, per due cittadini magrebini in escandescenza che disturbavano con fare aggressivo i clienti ed anche alcuni commessi che tentavano di riportarli alla calma.

I due extracomunitari sono stati rintracciati ancora nei locali commerciali ma, durante l’identificazione uno di loro, in evidente stato di alterazione alcolica, si è opposto agli operatori con una viva resistenza.

Il soggetto è stato quindi condotto nella Questura della Spezia in quanto privo di documenti. Lì è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici per identificarlo, all’esito dei quali è risultato essere un ventiduenne marocchino con a carico numerosi procedimenti penali. Al termine delle operazioni di rito, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.