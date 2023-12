L’istituto Don Milani partecipa al progetto Erasmus

L’istituto comprensivo Don Milani ha organizzato un meeting di alunni ed insegnanti (nella foto) provenienti da Grecia, Portogallo e Spagna nel progetto Erasmus ’S.o.s. peacemakers’. Partner Coop Mondo Aperto e l’Università finlandese di Kokkola che si occupa della formazione e supervisiona le attività. Obiettivo del progetto, che riguarda infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, l’attività di formazione per gli insegnanti, la mobilità degli alunni della Piaget e Alfieri con meeting di attività didattiche sulla ’pedagogia dell’apprendimento’ con sperimentazione per rendere inclusiva l’istruzione, la formazione e l’apprendimento. L’istituto Don Milani ringrazia per la riuscita del progetto escursioni e laboratori compresi, il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva, la vicesindaco Mariagrazia Frjia, Tiziana Cattani della Coop, Loredana Simula e Laura Cinelli della Contship, Sofia Gallotti per la grafica, tutti i docenti e le famiglie degli alunni della Piaget e Alfieri per la calorosa ospitalità agli alunni stranieri.