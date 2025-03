Lions a scuola per la gestione delle emergenze

Lions e Protezione Civile nelle scuole: al via il ’service’ dei Lions Club della Zona 14 a La Spezia. Nei prossimi giorni prenderà il via un’importante iniziativa promossa dai Lions della Zona 14 di La Spezia del Distretto 108Tb Italy in collaborazione con la Protezione Civile, per sensibilizzare i giovani sul volontariato e sulla gestione delle emergenze. Il progetto coinvolgerà circa 80 studenti del liceo classico ’Costa’ e dell’istituto tecnico ’Fossati’ di Spezia, accompagnati dai loro docenti. L’iniziativa si articolerà in quattro giornate formative: due incontri teorici (che si svolgeranno direttamente nelle rispettive scuole) e due giornate pratiche in uno dei campi delle Associazioni della Protezione Civile a Santo Stefano Magra, dove gli studenti saranno protagonisti di vere e proprie simulazioni di emergenza.

Durante la fase teorica, oltre a ricevere nozioni fondamentali su come comportarsi in situazioni critiche, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere più da vicino il mondo dei Lions: la loro storia, le attività svolte e i valori che li guidano. Per questo gli organizzatori ringraziano i club La Spezia Host, Ceparana, Sarzana, Lerici Golfo dei Poeti e La Spezia degli Ulivi, per il patrocinio e collaborazione il Comune della Spezia e le Associazioni Life on The Sea e Prociv Arci Bassa Val di Magra. Le giornate sul campo permetteranno invece di mettere in pratica quanto appreso, attraverso esercitazioni e scenari realistici. Un’occasione unica per avvicinare i giovani al volontariato e alla cittadinanza attiva, facendo loro sperimentare in prima persona l’importanza della solidarietà e del lavoro di squadra. Un’esperienza che lascerà sicuramente il segno e che potrebbe rappresentare per molti ragazzi l’inizio di un percorso di impegno sociale, civile e di cittadino consapevole.