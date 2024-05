L’intreccio in vimini nell’Oasi della Lipu

Manufatti in vimini e castagno: questo il tema dell’iniziativa di incontro e divertimento in programma sabato all’Oasi Lipu di San Genisio ad Arcola. Una giornata in compagnia di Emilio Cargiolli, esperto artigiano cestaio, che mostrerà l’arte della produzione di manufatti: i partecipanti potranno osservare le varie fasi del processo e provare personalmente, contribuendo alla realizzazione di ceste e altri oggetti dal sapore antico. Il programma parte alle 10 con il processo di preparazione di un sottopentola in vimini, alle 13 pranzo libero con possibilità di utilizzo dell’area pic-nic, alle 14 lavorazione e intreccio dei materiali (vimini e castagno) per la produzione di un cesto. L’iniziativa si svolgerà al centro visite ’Barcellone’ dell’Oasi Lipu Arcola, nel Parco di Montemarcello Magra Vara. L’evento è gratuito ma è consigliata la prenotazione, al numero 349 095 6080 (anche su whatsapp) o inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]