’Lindy Lab’ all’Arci Canaletto

"È ora di sgranchirsi le gambe!". Così l’Arci Canaletto di via Bosco 2 invita tutti gli interessati al doppio appuntamento, in programma stasera e domani, con i La Spezia Lindy Hoppers. Oggi alle 21 prenderà il via il Lindy Lab, nuovo inizio della stagione di Lindy Hop & Swing, che darà il via ad un corso intensivo in programma il lunedì sera adatto a tutti, compresi i principianti; la prima lezione di prova di stasera sarà gratuita. Domani dalle 19.30, invece, tornerà il Social Swing Corner, ritrovo per ’lindy hoppers’ ed appassionati swing, jazz, blues, con la musica dal vivo dello Stardust Swing Quartet, a cui seguirà una jam session aperta a tutti. Chiunque potrà partecipare, portando il proprio strumento se musicista e le scarpette se danzatore; l’aperitivo aprirà la serata, mentre dalle 20.30, al via alle note e alle danze. L’ingresso all’iniziativa è riservato ai possessori di tessera Arci.