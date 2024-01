L’incontro mancato Togliatti-Siri. Paternostro ospite a Riomaggiore

Un ’Castello ricco di parole’. E’ la rassegna in programma da sabato prossimo, 13 gennaio (ore 17.30) a Riomaggiore curata dalla giornalista Ornella D’Alessio e nata nel 2021 grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale. Un appuntamento che è stato inserito tra gli eventi letterari della Liguria. Gli ospiti di sabato al castello saranno Mario Paternostro, giornalista genovese e volto televisivo, autore del libro ’Togliatti e il cardinale’ edito da De Ferrari, e Marco Secondo al suo romanzo di esordio dal titolo ’Ce, quando l’amore non ha confini’ di Pubme Life Books.

Il libro di Paternostro racconta l’incontro sfumato tra Palmiro Togliatti, storico leader del Partito comunista, e l’allora arcivescovo di Genova, Giuseppe Siri. Incontro che non avvenne per la prematura morte di Togliatti avvenuta in Urss. Mario Paternostro, che ha utilizzato come fonti solo documenti storici, articoli, interviste, registrazioni inedite, si immagina i temi e le trame di cui avrebbero discusso i due, alla vigilia della nascita del primo centrosinistra italiano. Marco Secondo ripercorre invece le gesta della madre, Cesarina Zanello, nativa di Pugliola, al tempo della guerra impegnata come interprete ma informatrice dei partigiani e quindi una delle tante donne simbolo della Resistenza. "Una rassegna – ha spiegato la sindaca Fabrizia Pecunia – che celebra i libri, le idee e soprattutto la volontà di riflettere e dibattere sui temi suggeriti. Castello di parole porta i libri fuori dagli scaffali rendendoli occasione di approfondimento". Proprio per sottolineare il ruolo di questa rassegna e di altri progetti ed eventi culturali, teatrali, sociali che hanno animato e animano per tutto l’anno Riomaggiore, il Comune ha deciso di lanciare l’hastag #riomaggiorefacultura.