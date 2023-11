L’incontro con le stelle. Arte e poesia alla Factory. Va in scena la bellezza

Dall’incontro tra tre amici si è creata un’occasione per mettere in scena la bellezza e la poesia. La Factory di via Fiasella si prepara all’Incontro con le stelle. È fissata per domani alle 18 l’inaugurazione di una mostra a metà strada tra arti visive e figurative grazie al contributo poetico di Silvia Arfaioli, dell’artista Claudia Guastini e dell’attore e regista Roberto Di Maio, dal 2017 al 202 è stato membro della commissione tecnico scientifica del Teatro civico della Spezia e attualmente acting coach della talentuosa Ekaterina Buscemi.

In scena negli spazi della Factory del maestro Tomaini le opere d’arte realizzate con dei rotoli per fare i pacchi di Claudia Guastini, ispirate all’ultimo saggio di poesie ”Ultime poesie dalla notte” scritte da Silvia Arfaioli "durante le notti passate insonni", che per l’occasione presenterà al pubblico la sua ultima creazione. La passione di Arfaioli per le poesie che compone da più di vent’anni l’ha portata a vedersi riconoscere diversi premi: nel 1999 e nel 2001 ha vinto il 1° premio del concorso nazionale Val di Vara, nel 2010 ha ricevuto il premio speciale della giuria – sezione poesia singola – al premio Mario Tobino di Vezzano e nel 2011 il premio Poesia in centrale, nell’ambito di Premio Montale fuori di casa Sconfinando tenutosi all’interno dell’Enel. Prima di arrivare al suo ultimo saggio Silvia Arfaioli aveva già pubblicato Nostalgia del presente (1999) edito da Agorà edizioni, Ombra dei sogni (2004) edita da L’Arsenale delle Idee e arricchita dalle prefazioni di Aldo Forbice, L’impronta della balena (2017), raccolta poetica edita da Ed. Agorà & Co. Con prefazione del professor Antonino Postorino.

Risale invece allo scorso anno Ultime poesie dalla notte, una raccolta che include trentotto liriche con prefazione di Elda Belsito, edita da Sagep Editori. Roberto Di Maio reciterà alcune delle poesie, dandone la sua interpretazione. Si ricorda che la mostra, a ingresso libero e gratuito sarà fruibile al pubblico da domani e fino a domenica, nella fascia oraria 18-20.

E.S.