L’immagine militante L’ultimo libro di Panaro oggi al Castello

Nuovo appuntamento al Castello di San Terenzo per Spazi Fotografici, che oggi organizza la presentazione dell’ultimo libro di Luca Panaro, come contributo alla riflessione sul lavoro artistico contemporaneo. Si chiama ‘L’immagine militante’, è pubblicato da Seipersei, porta il lettore dentro all’approccio e alla visione di Panaro come uno dei principali critici impegnati, inseriti nel proprio tempo e nella vita artistica del proprio tempo, mai sfuggente rispetto a polemiche e dibattiti, al fianco degli esponenti e loro pratiche in recensioni, articoli, studio. Il libro è una raccolta di saggi che attraverso le relazioni e opere di dodici artisti guida i lettori nella lettura e comprensione del contemporaneo attraverso pensieri, rapporti ed idee di autori come Mario Cresci, Paolo Ventura, Davide Tranchina, Paola Di Bello, Simone Bergantini, Marilisa Cosello. Luca Panaro è critico d’arte, curatore e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’Accademia di Brera, l’Isia di Urbino e Fondazione Modena Arti Visive, già docente del Politecnico di Milano (2013-2016). L’evento viene proposto nell’ambito della mostra ‘Guardare il cielo, vedere il mare’ di Marco Tagliafico (che inaugura oggi alle 18), organizzata da Direzione Regionale dei Musei della Liguria e Comune di Lerici, a cura di Davide Marcesini.