Lila Ridge, storie da ’Sradicata’

Il libro di poesie dell’autrice Lila Ridge dal titolo ’Sradicata’ sarà il tema del dialogo letterario previsto venerdì pomeriggio nell’ambito della rassegna culturale "Non ci resta che leggere" organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra. L’appuntamento è alle 18 alla sala polivalente del centro sociale "Ruffini" per la presentazione del volume affidato al dialogo tra la traduttrice Marzia Dati (dottore di ricerca in letteratura nordamericana e presidente della filiale italiana della Dickens Fellowship) e lo scrittore spezzino Beppe Mecconi. Il libro ’Sradicata’ porta dall’allontanamento dalla terra di origine per emigrare in vari Paesi. Dai versi della scrittrice emerge il sentimento di transitorietà collegato agli spazi geografici del proprio vissuto, come i luoghi dell’infanzia, che riaccendono ricordi dolorosi. La capacità visionaria è sostenuta da una memoria sensibile che trova nel monologo interiore la sua più alta espressione.