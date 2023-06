Liguria da Bere 2023", ecco le aziende vitivinicole partecipanti!"

Ecco le aziende vitivinicole partecipanti a ‘Liguria da Bere 2023’: Arrigoni società agricola, Azienda agricola Ottaviano Lambruschi & C. S.S., Azienda agricola agriturismo Fattoria didattica Il Bey di Privitera Giuseppe, Azienda agricola Il Verzale, Azienda agricola Cà Du Ferrà di Zoppi Davide, Azienda agricola Cantina Dell’Ara, Azienda agricola Clelia Sartori, Azienda agricola Federici, Azienda agricola La Carreccia, Azienda Agricola Le Chicche di nicchia, Azienda agricola Lucchi e Guastalli, Azienda agricola Rubiano di Bernardo Pezzica, Azienda agricola Spagnoli Andrea, Azienda agricola Zangani, Bisson società agricola, Cantina Sassarini Natale di Sassarini Giancarlo, Cantine Belmesseri, Cantine Lunae Bosoni, Cantine Sansteva, Consorzio di tutela dei vini Dop e Igp - Colli di Luni 5 Terre Colline di Levanto Liguria di Levante, Cooperativa agricoltori Vallata di Levanto, Cooperativa agricoltura Cinque Terre, Cornice di Ivano Luigi Denevi, Costa Tirolo, Fattoria Ruschi Noceti, Il Monticello Azienda agricola di Neri Davide, Italia Beverage&Food Di Sulati Enkelejda Sas, La Cantina del Nonno Pescetto di Landini F. e C., La Cappuccina, La civiltà del bere, La Polenza di Basso Stefania, La Sarticola di Antonelli Matteo, Società agraria Buranco, Società semplice agricola Cà Bertani, Società agricola Lotti, Società cooperativa ‘I Castelli’, Vitcoltori Ingauni Società agricola cooperativa per ‘Vite In Riviera’. Saranno, inoltre, presenti: Azienda agricola Le Lagore di Giovanni Peruzzi, Azienda Agricola Lunigiana Tartufo, Beghè Massimiliano, Coop Miticoltori Spezzini, Apicoltura Taggiasco, Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, F&M, Frantoio ambrosini, Gelateria Stella Marina, Mammi pasta fresca di Tomaino e C., Roba da Matti, Vini Allara. E gli stand: Assaggia la Liguria, Città di Luni, Confartigianato La Spezia, Cna La Spezia, Polizia stradale, Confcommercio La Spezia, Slow Food La Spezia Aps e Tuttifrutti. Lo stand di Tuttifrutti ospiterà i produttori della Doc Cinque Terre e alcune aziende agrituristiche del territorio che porteranno le proprie produzioni in degustazione e con possibilità d’acquisto.