Life Support soccorre un’altra barca di migranti. Arrivo in porto domani

Arriverà al porto di Spezia domani sera la nave Life Support di Emergency con a bordo 35 migranti (di nazionalità sudanese e tunisina, tra cui 5 minori non accompagnati e una donna) soccorsi l’altra mattina al largo della Libia a bordo di un gommone sovraffollato che già stava imbarcando acqua. L’arrivo è previsto per le 22 ma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni del mare. Tutti i migranti saranno accolti in Liguria, ad attenderli al porto ci sarà una task force coordinata dalla Prefettura e composta da forze dell’ordine e associazioni, come già avvenuto in passato per Geo Barents e Sea Watch. Ieri notte intanto Life Support ha dato assistenza per un’operazione di soccorso ad un’altra barca con a bordo circa 50 persone al largo di Lampedusa: l’intervento è stato poi realizzato da Frontex e Guardia di Finanza